В Белграде проходят митинги в поддержку сербов Косова и Метохии

Митинги в поддержку сербов Косова и Метохии проходят в Белграде. На улицы города вышли сотни манифестантов. Между тем, по словам президента Сербии Александра Вучича, ситуация в регионе буквально кипит. Она обострилась несколько дней назад, когда власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ.

В непризнанной республике начались задержания полицейских сербской национальности. Сербы начали возводить баррикады, они до сих пор дежурят на трассах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.