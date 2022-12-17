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Политика

В Белграде проходят митинги в поддержку сербов Косова и Метохии

В Белграде проходят митинги в поддержку сербов Косова и Метохии

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Митинги в поддержку сербов Косова и Метохии проходят в Белграде. На улицы города вышли сотни манифестантов. Между тем, по словам президента Сербии Александра Вучича, ситуация в регионе буквально кипит. Она обострилась несколько дней назад, когда власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ.

В непризнанной республике начались задержания полицейских сербской национальности. Сербы начали возводить баррикады, они до сих пор дежурят на трассах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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