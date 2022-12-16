Песков назвал дату проведения большого Госсовета

Фото: kremlin.ru

Большое заседание Государственного совета состоится на следующей неделе, 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В очной форме [пройдет заседание]. Это будет в четверг, 22 декабря", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в ходе мероприятия планируется затронуть вопросы реализации молодежной политики в текущих условиях.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Позже Песков эту информацию опроверг. При этом он не исключил, что мероприятие состоится уже в 2023 году.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!