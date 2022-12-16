Путин обсудил с членами СБ безопасность РФ и взаимодействие с соседними странами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить текущие вопросы обеспечения безопасности РФ, сообщает РИА Новости.

Также президент призвал поговорить о взаимодействии России с соседями по отдельным значимым направлениям. С докладом на заседании выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

Однако позже Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.



Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!