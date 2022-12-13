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13:14

Политика

Песков опроверг сообщения о послании Путина парламенту 27 декабря

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 27 декабря. Об этом информирует ТАСС.

"Нет, это неправильное сообщение", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

До этого в СМИ распространилась информация, согласно которой Путин мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

В ноябре Песков заявлял, что российский лидер планирует провести подобное мероприятие до конца текущего года. На тот момент сообщалось, что дата оглашения послания еще не определена.

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