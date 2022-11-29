В Крыму заявили, что Украина как государство не переживет зиму

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Украина как государство не переживет предстоящую зиму. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

"Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время – украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, проблемы Украины в сфере экономики и энергетики достигнут пика в ближайшее время.

Бобков также заявил, что в настоящее время киевский режим теряет управление над несколькими населенными пунктами Донбасса. Он считает, что отряды Вооруженных сил Украины продолжат терпеть поражение на поле боя.

Ранее сообщалось, что НАТО может сократить объемы поставок вооружения Украине из-за надвигающегося на европейские страны гуманитарного и миграционного кризиса. Основными проблемами в странах ЕС, как указывалось в материале, стали высокие счета за электроэнергию и выросший уровень инфляции.

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо также заявил, что помощь Европы Украине может обернуться для нее тяжелыми последствиями. По его словам, поддержка Киева спровоцирует массовый перевод больших сумм из стран ЕС в США.



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