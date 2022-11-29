НАТО сократит поставки вооружения Украине из-за истощения Европы – СМИ

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Члены НАТО планируют сократить объем поставок вооружения Украине из-за экономических проблем, возникших в странах Европы. Об этом сообщает Global Times.

"В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне", – говорится в материале издания.

Как отмечается в статье, конфликт на Украине стал причиной для ухудшения экономической ситуации в европейских странах. Там произошел рост счетов за электроэнергию и повысился уровень инфляции. При этом, говорится в материале издания, поддержка Киева со стороны общества становится все меньше.

По мнению научного сотрудника Китайской академии социальных наук Люя Сяна, дальнейшая поддержка НАТО Украины может спровоцировать еще более значительное ухудшение ситуации для европейских стран.

"Вполне вероятно, что официальные представители НАТО, в частности генсек Йенс Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением", – считает он.

В материале указывается, что противоречия между Штатами и Европой стали проявляться все больше. Некоторые политики пришли к выводу об использовании украинского конфликта для ослабления РФ и Европы.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина может лишиться поддержки Запада и ЕС. Как отмечалось в материале британского издания, некоторые жители Европы выходят на митинги против введения санкций в отношении РФ.

В европейских странах все более заметно начало гуманитарного и миграционного кризиса.



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