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Страны Запада начали ощущать надвигающиеся последствия от предоставления Киеву помощи, заявил обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, на Европу надвигается масштабный миграционный и гуманитарный кризис. Кроме того, указал журналист, во многих городах ЕС граждане протестуют против антироссийских санкций.

"В Италии и Германии ультраправые жалуются, что они "сыты по горло" дорогостоящими побочными эффектами конфликта. Центральная Европа кишит протестами против противостояния с Москвой", – говорится в публикации.

Тисдалл указал, что США и ЕС уже снизили темпы предоставления Украине оружия и финансов, поскольку на Западе истощаются запасы вооружения, а поставки более современных образцов ограничены проблемами производства. Это, считает журналист, в конечном итоге приведет к тому, что Киев полностью лишится поддержки.

"Западная апатия остается злейшим врагом Киева. <...> Это только ноябрь. Для всех худшая зима еще впереди. И есть пределы тому, как часто Киев может ремонтировать поврежденные опоры, кабели и электростанции", – написал Тисдалл.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США из-за роста издержек, со временем цена за ведение военных действий будет только увеличиваться. По информации издания, американские чиновники уже задумываются над тем, воспользовался ли Вашингтон всеми преимуществами украинского кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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