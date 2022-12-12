Вучич не обращался к Путину за помощью по ситуации в Сербии – Песков

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич не обращался к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в связи с обострением косовского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Нет, таких обращений не было, но в любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами и болеем, чтобы напряженность спала и чтобы права сербов были обеспечены", – сказал Песков.

Ранее Вучич провел заседание Совета национальной безопасности. По итогам совещания он обвинил США и власти Приштины в несоблюдении достигнутых соглашений по Косово. По его мнению, такой политикой Приштина хочет покончить с "сербской проблемой" в Косове и Метохии. Он также призвал албанцев и сербов к сохранению мира.

Позднее Вучич назвал 11 декабря 2022 года самым тяжелым днем на посту главы государства.



Новости мира: президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту

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