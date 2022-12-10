Вучич заявил, что Приштина 15 декабря подаст заявку в ЕС

Фото: kremlin.ru

Приштина 15 декабря подаст заявку на вступление в Евросоюз, что нарушает нормы ЕС и достигнутые ранее соглашения, заявил президент Сербии Александр Вучич, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, для Сербии это очень неприятное событие, которое является прямым нарушением Вашингтонского соглашения и показателем того, что они не хотят соблюдать договоренности.

Он пообещал направить письмо лидерам пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии. В письме он укажет, что согласно нормам ЕС претендовать на членство могут лишь европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является.

Также руководство Сербии направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.

Ранее Вучич сообщил, что опасность силовых столкновений в Косове является реальной. Сербский лидер отметил необходимость нарастить присутствие подразделений косовоалбанского МВД, а также переброски сотрудников и техники на севере края.

До этого он заявил, что Сербия не нуждается в размещении иностранных военных баз на своей территории и намерена сохранять нейтральный статус. Вучич отверг факт перехода сербскими силовиками административной границы с Косовом, подчеркнув, что Сербия не имеет планов проведения военной операции в автономном крае.

Он отметил, что просил НАТО внимательно изучить ситуацию, связанную с переходом административной линии в Косове, поскольку текущую политическую обстановку легко использовать против Сербии.

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