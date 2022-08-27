Захарова заявила, что РФ никогда не забудет, что Косово – это Сербия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия никогда не забудет, что Косово – это территория Сербии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово – это Сербия.

"Никогда", – написала Захарова, сопроводив публикацию флагами России и Сербии.

Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия не нуждается в размещении иностранных военных баз на своей территории и намерена сохранять нейтральный статус. Вучич отверг факт перехода сербскими силовиками административной границы с Косовом, подчеркнув, что Сербия не имеет планов проведения военной операции в автономном крае.

Он отметил, что просил НАТО внимательно изучить ситуацию, связанную с переходом административной линии в Косове, поскольку текущую политическую обстановку легко использовать против Сербии.