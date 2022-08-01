В ООН поприветствовали меры по разрядке напряженности между Косово и Сербией

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Организация объединенных наций приветствует решение руководства Республики Косово отложить реализацию мер, спровоцировавших рост напряженности с Сербией, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем пристально следить за развитием ситуации вокруг Косова и приветствуем решение отложить введение в действие мер, которые привели к росту напряженности на земле", – сказал он.

Дюжаррик, напомнил, что ранее миссия ООН в Косове призвала конфликтующие стороны провести переговоры под эгидой организации.

31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.

Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.

Позднее власти непризнанного Косова уступили этническому меньшинству, проживающему в крае, в вопросе запрета на сербские автомобильные номера и личные документы. Процедуру введения запрета отложили на месяц – до 1 сентября.