Косово отложило запрет на сербские документы под давлением дипломатов и протестующих

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Власти непризнанного Косова уступили этническому меньшинству, проживающему в крае, в вопросе запрета на сербские автомобильные номера и личные документы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление об отсрочке применения собственного указа, выпущенное правительством самопровозглашенной республики.

Процедуру введения запрета отложили на месяц – до 1 сентября. При этом решение Приштины о непризнании сербских документов не было отменено, а это, по мнению экспертов, означает, что 31 августа обстановка в Косове может обостриться.

Уже второй раз за 10 месяцев откладывается запрет на въезд в Косово на машинах с сербскими номерными знаками. В предыдущий раз конфликт обострился 20 сентября 2021 года. Тогда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли контрольно-пропускные пункты "Ярине" и "Брняк".

В ответ сербы заблокировали КПП и организовали массовые акции протеста. Через 10 дней Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации ситуации в Северном Косове. Они договорились создать рабочую группу для долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств, но Приштина по итогу отказалась обсуждать эту тему.

29 июня текущего года кабинет Альбина Курти принял два акта, которые на этот раз касались не только автомобильных номеров, но и личных документов сербов, выданных Белградом. В начале июля президент Сербии Александар Вучич предостерег, что инициатива Приштины может иметь опасные последствия. Он призвал международное сообщество подключиться к решению вопроса, но не получил обратной связи.

31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.

Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.

Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косове. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации. Кроме того, Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с обострением в Косове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия призывает власти Республики Косово, США и Евросоюз соблюдать права сербского населения края и прекратить провокации. По словам Захаровой, решение Приштины начать с 1 августа принудительную замену личных документов и регистрационных автомобильных номеров местных сербов свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС в Косове.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.

