Власти Косово отложили процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября

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Руководство Косова отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова. Об этом говорится в заявлении властей.

"Мы благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффа Ховеньера, за их приверженность и вклад", – отмечается в тексте.

Вечером 31 июля в северных регионах Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных СМИ, в районе пограничного пункта в городе Косовска-Митровица были замечены вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании.

Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рударе и Зупча, надеясь преградить путь албанскому спецназу. По словам президента Сербии Александра Вучича, албанские вооруженные формирования планируют в полночь начать силовую операцию на севере республики.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.