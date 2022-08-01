Президент Сербии попросил международное сообщество повлиять на власти Косова

Фото: телеканал Pink

Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.

Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косово. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации.

Кроме того, Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с обострением в Косово.

Вечером 31 июля в северных регионах Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных СМИ, в районе пограничного пункта в городе Косовска-Митровица были замечены вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании.

Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рударе и Зупча, надеясь преградить путь албанскому спецназу. По словам президента Сербии Александра Вучича, албанские вооруженные формирования планируют в полночь начать силовую операцию на севере республики.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.