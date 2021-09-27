Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение ситуации в Косове

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Сербские силы не входили на территорию Косова, соблюдая международные соглашения, заявил президент республики Александр Вучич.

При этом он подчеркнул, что Белград начнет действовать в случае нападения на сербское население в крае и при отсутствии реакции со стороны НАТО.

"Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косова не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманове 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать", – цитирует Вучича РИА Новости.

Он добавил, что подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он пообещал, что Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году.

20 сентября сербы, компактно проживавшие на севере Косова, начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем.

Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косова разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД.

На север края ввели 350 бойцов спецназа, 20 бронеавтомобилей и снайперов. СМИ опубликовали видео, на котором видно, что в районе КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии пролетают вертолеты Ми-35. Кроме того, в небе заметили истребители МиГ-29.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.

В сентябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич не признал независимость Косова, заявив, что это неприемлемо.