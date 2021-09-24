Захарова прокомментировала инцидент с российскими журналистами в Косове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает инцидент с российскими журналистами в Косове как свидетельство неспособности властей автономного края обеспечить права СМИ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в КиМ (Косове и Метохии. – Прим. ред.)", – сказала Захарова.

Она также отметила, что часть ответственности за эту ситуацию, далекую от демократии, лежит на западных "опекунах" края.

Ранее Захарова заявила, что Лондон и Париж используют сирийских беженцев для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.

