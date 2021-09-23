Захарова прокомментировала выступление Зеленского в ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" оценила выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
Ранее Зеленский в своей речи сравнил нынешнюю работу ООН с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать".
По мнению Захаровой, подобное заявление мог сделать лишь человек, который ничего не понимает в международных делах, в истории ООН и повестке организации.
"Это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов", – сказала Захарова.
Дипломат отметила, что Зеленский часто путает даты, места и события. По этой причине Захарова призвала не относиться серьезно к заявлению украинского лидера.
Официальный представитель МИД выразила мнение, что подобные заявления могут делать лишь плохо образованные люди.
"Не стоит учить тех, кто десятилетиями создавал действенный международный институт, который много раз спасал человечество, конкретные страны и народы, разрешал кризисы и делал все, чтобы решить самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН - а именно, недопущение новой мировой войны", – посоветовала Захарова.
Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, украинский лидер заявил, что в мире никто не может спрятаться за международным правом, а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН. По его словам, это может привести к краху системы международных отношений и исчезновению каких бы то ни было правил, за исключением права сильного.
Он отметил, что позаимствовал высказывание из выступления российского президента в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее в 2015 году. СМИ при этом обратили внимание на допущенную Зеленским ошибку: приведенная им цитата звучала только с трибуны ООН в 2015 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: