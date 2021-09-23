Захарова прокомментировала выступление Зеленского в ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" оценила выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Ранее Зеленский в своей речи сравнил нынешнюю работу ООН с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать".

По мнению Захаровой, подобное заявление мог сделать лишь человек, который ничего не понимает в международных делах, в истории ООН и повестке организации.

"Это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов", – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Зеленский часто путает даты, места и события. По этой причине Захарова призвала не относиться серьезно к заявлению украинского лидера.

Официальный представитель МИД выразила мнение, что подобные заявления могут делать лишь плохо образованные люди.

"Не стоит учить тех, кто десятилетиями создавал действенный международный институт, который много раз спасал человечество, конкретные страны и народы, разрешал кризисы и делал все, чтобы решить самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН - а именно, недопущение новой мировой войны", – посоветовала Захарова.

Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, украинский лидер заявил, что в мире никто не может спрятаться за международным правом, а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН. По его словам, это может привести к краху системы международных отношений и исчезновению каких бы то ни было правил, за исключением права сильного.

Он отметил, что позаимствовал высказывание из выступления российского президента в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее в 2015 году. СМИ при этом обратили внимание на допущенную Зеленским ошибку: приведенная им цитата звучала только с трибуны ООН в 2015 году.