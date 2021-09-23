В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский

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Встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится после того, как станет понятна повестка их переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", – сказал представитель Кремля.
До этого Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Он добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.
Сам Зеленский заявлял, что готов провести встречу с Путиным, когда российский лидер будет готов к ней. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров отмечал, что переговоры должны состояться на нейтральной территории.
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