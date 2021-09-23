Зеленский запутался, цитируя речь Путина

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, процитировал Владимира Путина, однако не смог правильно указать, из какой речи президента РФ взял слова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала Зеленский заявил, что в мире никто не может спрятаться за международным правом, а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы", – процитировал Путина Зеленский.

Украинский лидер отметил, что эти слова Путин якобы произнес в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Однако эти слова звучали в выступлении президента РФ только на ГА ООН в 2015 году.

Также Зеленский заявил, что ситуация, которая в настоящее время складывается в Крыму, является прямым ответом РФ. В качестве примера он привел арест замглавы "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, которого в РФ обвиняют в диверсии на газопроводе под Симферополем.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что взрыв газопровода в селе Перевальном в Крыму, который произошел в августе этого года, был организован украинской разведкой при участии организации "Меджлис крымско-татарского народа".

До этого Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму Наримана Джелялова. Он пробудет под стражей до 4 ноября.

Кроме того, адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе.