Суд в Крыму арестовал до 4 ноября подозреваемого в повреждении газопровода в Крыму

06 сентября, 20:40
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму Наримана Джелялова приговорили к заключению под стражу до 4 ноября. Меру пресечения избрал Киевский районный суд Симферополя, сообщает РИА Новости.
"Избрать Джелялову Нариману Энверовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 1 статьи 281, меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 30 дней", – сказал судья.
Джелялова подозревают в подрыве газопровода в селе Перевальном, использовавшегося для газоснабжения села и войсковой части.
Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе.
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