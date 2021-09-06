Суд в Крыму арестовал до 4 ноября подозреваемого в повреждении газопровода в Крыму

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Подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму Наримана Джелялова приговорили к заключению под стражу до 4 ноября. Меру пресечения избрал Киевский районный суд Симферополя, сообщает РИА Новости.

"Избрать Джелялову Нариману Энверовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 1 статьи 281, меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 30 дней", – сказал судья.

Джелялова подозревают в подрыве газопровода в селе Перевальном, использовавшегося для газоснабжения села и войсковой части.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе.