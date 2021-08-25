Песков назвал недружественным саммит "Крымская платформа"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит "Крымская платформа" носит недружественный характер. По его словам, это мероприятие декларативное и не имеет осязаемого продолжения.
"Конечно, соответствующие выводы мы для себя делаем", – отметил представитель Кремля.
Также он прокомментировал резкие заявления Турции о том, что саммит "Крымская платформа" якобы поможет властям Украины вернуть полуостров.
"Российско-турецкие отношения носят партнерский характер, причем не просто декларативный. Они основаны на прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий", – приводит его слова "Газета.ру".
Он отметил, что в Кремле считают неприемлемой позицию Турции по Крыму.
"Мы готовы дальше разъяснять турецким коллегам и другим странам реальное положение дел с этим российским регионом", – подчеркнул представитель Кремля.
До этого Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем встречу "Крымской платформы". Он также заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией. По его мнению, таким образом Запад пытается оскорбить волеизъявление жителей полуострова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: