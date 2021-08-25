Песков назвал недружественным саммит "Крымская платформа"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит "Крымская платформа" носит недружественный характер. По его словам, это мероприятие декларативное и не имеет осязаемого продолжения.

"Конечно, соответствующие выводы мы для себя делаем", – отметил представитель Кремля.

Также он прокомментировал резкие заявления Турции о том, что саммит "Крымская платформа" якобы поможет властям Украины вернуть полуостров.

"Российско-турецкие отношения носят партнерский характер, причем не просто декларативный. Они основаны на прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий", – приводит его слова "Газета.ру".

Он отметил, что в Кремле считают неприемлемой позицию Турции по Крыму.

"Мы готовы дальше разъяснять турецким коллегам и другим странам реальное положение дел с этим российским регионом", – подчеркнул представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем встречу "Крымской платформы". Он также заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией. По его мнению, таким образом Запад пытается оскорбить волеизъявление жителей полуострова.