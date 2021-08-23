В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма", – сказал представитель Кремля.
По его словам, "Крымская платформа" является антироссийским мероприятием.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы "Крымской платформы" в нескольких странах, где есть подписанты. По словам украинского лидера, центральный офис останется в Киеве, в других странах будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма.
"Крымская платформа" была создана по инициативе Зеленского. Она призвана координировать попытки возвращения Крыма под юрисдикцию Украины на международном уровне. Саммит предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал данный форум шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.
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