Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи с намерением провести саммит по Крыму

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Комментируя желание Украины провести международный саммит "Крымской платформы", официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей мазохистами. Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.

"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". "Мазохисты", – написала Захарова.

"Крымская платформа" была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Она призвана координировать попытки на международном уровне возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.

Одним из первых мероприятий платформы должен стать инаугурационный саммит 23 августа. Он предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Ранее сообщалось, что на Украине планируют обложить жителей Крыма налогами.

Уточняется, что власти страны собираются отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. Это приведет к тому, что на украинцев, проживающих на территории российского полуострова, который на Украине считают своим, будут распространяться те же налоговые правила, что действуют и на остальной территории государства.

