В Госдуме оценили планы Зеленского по офисам "Крымской платформы"

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского открыть офисы "Крымской платформы" по всему миру. Об этом сообщает RT.

"У Зеленского и команды не получается выстроить нормальные международные отношения ни с одной страной, потому что в каждой стране по прибытии Зеленского и его команды все сводится к одному: дайте нам деньги, дайте нам оружие", – сказал Водолацкий.

Он подчеркнул, что украинские власти ничего не делают для поднятия экономики. В стране все, по словам депутата, работает за счет кредиторов.

Также Водолацкий подчеркнул, что Зеленский повторяет ошибки, которые ранее делал бывший президент Украины Виктор Янукович, подписавший соглашение с оппозицией в 2014 году.

"На второй день началась гражданская война. Украина с завидной последовательностью наступает на одни и те же грабли", – сказал он.

Водолацкий также отметил, что всем, кто собирается открыть эти офисы в своих странах, нужно съездить на полуостров.

"От того, что где-то какая-то коморка откроется с большой надписью, что это некая платформа, ситуация на Украине не изменится. И волеизъявление людей Крыма не поменяется", – добавил он.

Ранее Зеленский заявил о намерении открыть офисы "Крымской платформы" в нескольких странах, где есть подписанты. По словам украинского лидера, центральный офис останется в Киеве, в других странах будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма.

"Крымская платформа" была создана по инициативе Зеленского. Она призвана координировать попытки возвращения Крыма под юрисдикцию Украины на международном уровне. Одним из первых мероприятий платформы станет инаугурационный саммит 23 августа. Он предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители России не приглашены к участию в международном саммите "Крымской платформы", но в Киеве готовы к диалогу с Москвой о полуострове.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал данный форум шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.