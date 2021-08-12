Лавров назвал шабашем проведение Киевом "Крымской платформы"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем предстоящую встречу "Крымской платформы". Об этом сообщает ТАСС.
"Через неделю состоится очередной шабаш – "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", – сказал министр.
Он также заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией. По его мнению, таким образом Запад пытается оскорбить волеизъявление жителей полуострова.
"Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме. – Прим. ред.) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: Вы аннексировали Крым", – добавил министр.
Кроме того, он отметил, что со времен референдума украинцы стали пренебрежительно относиться к российской культуре и русскому языку. Позже Москва обращалась к Западу с просьбой образумить украинскую оппозицию, однако реакции так и не последовало.
Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина не имеет права требовать у России репарации за воссоединение с Крымом, а, напротив, должна возместить ей ущерб, нанесенный полуострову с начала 1990-х годов.
Он подчеркнул, что Крым и его население безжалостно эксплуатировались и грабились в течение всех лет нахождения в составе Украины, поэтому заявления Киева о репарациях являются возмутительными.
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