В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова

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Украина не имеет права требовать у России репарации за воссоединение с Крымом, а, напротив, должна возместить ей ущерб, нанесенный полуострову с начала 1990-х годов, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, заявившего, что Москва обязательно заплатит Киеву репарации за присоединение Крыма и Севастополя.

"Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России – компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим", – сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что Крым и его население безжалостно эксплуатировались и грабились в течение всех лет нахождения в составе Украины, поэтому заявления Киева о репарациях являются возмутительными.

"Сам термин "репарации", которые взимаются с побежденной в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой. Тоже еще победители", – отметил вице-премьер.

Мурадов добавил, что в настоящее время Россия вкладывает в восстановление Крыма сотни миллиардов рублей, чтобы вернуть ему былую славу цветущего края.

Ранее правительство Украины согласовало стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отношениям с Москвой в ней посвящен отдельный раздел. В одном из его пунктов говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" Крыма.