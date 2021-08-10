В Москве оценили заявление Лукашенко об условиях признания Крыма

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Белоруссии ничего не мешает согласиться с российским статусом Крыма, тем более Будапештский меморандум. Об этом со ссылкой на информированный источник в Москве сообщает РИА Новости.
"Контекст Будапештского меморандума не означает, что Россия и жители Крыма должны были признать расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что меморандум был подписан в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, однако, по его словам, в феврале 2014 года эти принципы нарушили три из пяти ядерных держав. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и Великобритания открыто поддержали госпереворот, а Франция, Германия и Польша, которые выступали гарантами соглашения власти и оппозиции, ничего не сделали для соблюдения документа.
Кроме того, он напомнил, что одна из первых реакций президента Белоруссии Александра Лукашенко на воссоединение Крыма с Россией была другой. В марте 2014 года в интервью он заявил, что Крым является частью территории РФ.
"В то время это не связывалось ни с Будапештским меморандумом, ни с иными ограничениями", – добавил источник.
Он также подчеркнул, что вопрос признания полуострова отражен в союзном договоре России и Белоруссии. Там сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, а Крым и Севастополь являются российскими субъектами.
Во время "Большого разговора" – пресс-конференции, которая состоялась 9 августа, Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
После этого депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данное высказывание Лукашенко вызывает недоумение и не соответствует союзническому статусу республики.
В свою очередь член думского комитета по международным делам Наталья Поклонская отметила, что не может быть никаких условий признания Крыма, а лидер Белоруссии, по ее мнению, уходит от прямого ответа в данном вопросе.
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