В Крыму отреагировали на слова Лукашенко о признании полуострова российским

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Позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что признает Крым частью России лишь вслед за последним российским олигархом, вызывает недоумение и не соответствует союзническому статусу республики, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что такая политика не только вызывает недоверие со стороны граждан России, но и невыгодна самой Белоруссии, поскольку не сможет ее приблизить к Европе.

"Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества – он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось", – сказал Бальбек.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым и Севастополь российской территорией, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом он подчеркнул, что сможет переступить через Будапештский меморандум, ведь у него "развязаны руки".

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.