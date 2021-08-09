В Крыму отреагировали на слова Лукашенко о признании полуострова российским

Фото: depositphotos/kirill_grekov
Позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что признает Крым частью России лишь вслед за последним российским олигархом, вызывает недоумение и не соответствует союзническому статусу республики, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает "Газета.ру".
Он подчеркнул, что такая политика не только вызывает недоверие со стороны граждан России, но и невыгодна самой Белоруссии, поскольку не сможет ее приблизить к Европе.
"Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества – он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось", – сказал Бальбек.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым и Севастополь российской территорией, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом он подчеркнул, что сможет переступить через Будапештский меморандум, ведь у него "развязаны руки".
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.
Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Белоруссии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: