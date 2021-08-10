Поклонская оценила слова Лукашенко об условиях признания Крыма

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует посетить Крым, прежде чем называть условия для признания полуострова Белоруссией. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она также считает, что белорусский лидер уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма.

"Такое чувство, что Александра Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России: российские олигархи признают – не признают. У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии <...>. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам", – сказала она

Поклонская подчеркнула, что не может быть никаких условий признания Крыма.

"Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран, наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны", – добавила она.

Во время "Большого разговора" – пресс-конференции, которая состоялась 9 августа, Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

После этого депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данное высказывание Лукашенко вызывает недоумение и не соответствует союзническому статусу республики.