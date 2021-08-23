Президент Украины собирается открыть офисы "Крымской платформы" по всему миру

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы "Крымской платформы" в нескольких странах, "где есть подписанты". Об этом сообщает пресс-служба его офиса.

По словам украинского лидера, центральный офис останется в Киеве, в других странах будут "открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма".

Саммит "Крымская платформа" планируется провести в понедельник, 23 августа. От участия в мероприятии отказались некоторые лидеры стран Евросоюза. По словам Зеленского, они это сделали, поскольку "боятся" России.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители России не приглашены к участию в международном саммите "Крымской платформы", но в Киеве готовы к диалогу с Москвой о полуострове.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал данный форум шабашем, на котором Запад "будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".