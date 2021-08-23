Зеленский обвинил лидеров ЕС в страхе перед Россией из-за "Крымской платформы"

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Многие лидеры стран Евросоюза отказались от участия в форуме "Крымская платформа" из-за того, что боятся Россию, считает президент Украины Владимир Зеленский.
"Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. <...> Вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, <...> на "Крымскую платформу" их <...> мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать", – сказал он в интервью телеканалу "Украина".
Украинский лидер также добавил, что, по его мнению, работа "Крымской платформы" не должна закачиваться первым же форумом, ее следует сделать ежедневной.
"Крымская платформа" была создана по инициативе Зеленского. Она призвана координировать попытки на международном уровне возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. Одним из первых мероприятий платформы станет инаугурационный саммит 23 августа. Он предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители России не приглашены к участию в международном саммите "Крымской платформы", но в Киеве готовы к диалогу с Москвой о полуострове.
В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал данный форум шабашем, на котором Запад "будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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