В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком с конями

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком с конями приглашение России на предстоящий украинский саммит "Крымская платформа".

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не предлагала России принять участие в международном саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа. Министр добавил, что Киев готов к диалогу с Москвой о полуострове. Однако ранее Кулеба публично приглашал представителей РФ на саммит.

"То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда – цирк с конями", – цитирует Мохова РИА Новости.

Представитель Крыма добавил, что ради смеха подал заявку на участие в саммите в качестве руководителя Международной ассоциации "Таврида", учрежденной в Брюсселе.

"С нетерпением жду теперь ответа. Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю", – подчеркнул Молохов.

Он добавил, что участникам "Крымской платформы" стоит узнать, как относятся к ним сами крымчане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем предстоящую встречу "Крымской платформы". Он заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией. По словам главы МИД РФ, такой подход оскорбляет волеизъявление жителей полуострова.