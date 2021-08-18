Депутат Госдумы назвал условие для диалога с Украиной по Крыму

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Диалог между Россией и Украиной по Крыму станет возможным только тогда, когда киевские власти выйдут с инициативой признания российского статуса полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Если киевские власти хотят диалога, то он возможен только при условии, если от них будет исходить инициатива признания российского статуса Крыма. В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет", – приводит слова депутата РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что и Украина, и международное сообщество должны считаться с демократическим выбором жителей Крыма на референдуме в 2014 году.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители России не приглашены к участию в международном саммите "Крымской платформы", но в Киеве готовы к диалогу с Москвой о полуострове.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал данный форум шабашем, на котором Запад "будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Крымская платформа" была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Она призвана координировать попытки на международном уровне возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.
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