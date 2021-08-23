Участники "Крымской платформы" приняли итоговую декларацию

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
В Киеве на международном саммите "Крымская платформа" была принята итоговая декларация. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства иностранных дел Украины.
Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения. Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.
В результате обвинений участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер.
Обвинители также выступили с требованием к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине полный и беспрепятственный доступ на полуостров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приглашает Россию к участию в "Крымской платформе" для совместной выработки путей по деоккупации Крыма.
По его словам, после того как РФ начала обсуждать и комментировать саммит, о ней подумали как о полноценном участнике "Крымской платформы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.
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