Зеленский пригласил Россию принять участие в "Крымской платформе"

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приглашает Россию к участию в "Крымской платформе" для совместной выработки путей по деоккупации Крыма.
По его словам, после того как РФ начала обсуждать и комментировать саммит, о ней подумали как о полноценном участнике "Крымской платформы".
"Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки", – сказал украинский президент.
До этого Зеленский сообщил, что по итогам "Крымской платформы" будет принята международная декларация по Крыму. Он также отметил, что документ будет открыт для подписания всеми желающими странами.
"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова", – отметил украинский лидер.
В своем выступлении Зеленский обвинил Россию в нарушении прав жителей Крыма. Он также рассказал, что офис "Крымской платформы" будет проводить мониторинг ситуации с правами человека.
По словам Зеленского, в итоговой декларации будет подтверждена готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма.
"Крымская платформа" была создана по инициативе Зеленского. Она призвана координировать попытки возвращения Крыма под юрисдикцию Украины на международном уровне. Саммит предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел в измерении межпарламентского сотрудничества в формате экспертной сети.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.
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