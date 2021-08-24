Акция в поддержку Крыма прошла у здания посольства Украины в Москве

Фото: телграм-канал "РОКОТ"

В Москве прошла акция против проведения в Киеве саммита "Крымская платформа". Мероприятие состоялось возле здания посольства Украины.

Участники акции отметили, что таким образом они решили напомнить украинским властям о том, что Крым входит в состав РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.

По итогам саммита была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.

Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.

