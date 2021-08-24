Во Франции заявили о потере интереса Запада к Крыму

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Во Франции считают, что Запад потерял интерес к Крыму. Такое мнение высказала журналистка Анна Дарроман в статье для газеты Le Figaro.

Автор материала утверждает, что страны Запада в последние годы занимаются проблемой конфликта в Донбассе. При этом вопрос Крыма полностью исчез из международной повестки уже через несколько недель после воссоединения с Россией.

"Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма", – цитирует газета слова вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Как пишет Дарроман, указ украинского президента Зеленского о стратегии деоккупации Крыма не способен помочь возвращению полуострова в состав Украины.

"Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным", – заявила автор статьи.

Дарроман отметила, что лидеры Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден не приняли участие в саммите "Крымская платформа". Кроме того, переговоры не посетила и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии", – пояснила автор.

Она добавила, что в ходе недавнего опроса 44% украинцев назвали возвращение Крыма под контроль Киева невозможным или маловероятным. Всего же за прошедшие 5 лет доля граждан, разделяющих данную позицию, увеличилась на 7%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приглашает Россию к участию в "Крымской платформе" для совместной выработки путей по деоккупации Крыма.

По его словам, после того как РФ начала обсуждать и комментировать саммит, о ней подумали как о полноценном участнике "Крымской платформы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.

По итогам саммита была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.

Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.