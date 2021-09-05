Пять человек задержали в Крыму по делу о диверсии на газопроводе

17:53
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе. Об этом сообщает ТАСС.
"Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа", – заявил юрист.
Уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное было возбуждено 23 августа. В ходе расследования было установлено, что ущерб мог быть следствием противоправных действий.
Ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал главного организатора водной блокады Крымского полуострова. По словам депутата, к сложившейся ситуации причастен замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
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