Песков заявил о разногласиях с Турцией по Крыму

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Турции носят партнерский характер, несмотря на возникшие разногласия в отношении Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия готова и дальше разъяснять зарубежным коллегам, в том числе турецким, заблуждения в отношении Крыма.

"Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога. Мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма", – сказал Песков.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем встречу "Крымской платформы". Он также заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией. По его мнению, таким образом Запад пытается оскорбить волеизъявление жителей полуострова.

Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту. По его словам, он является антироссийским мероприятием.

"Крымская платформа" была создана по инициативе Зеленского. Она была направлена на решение вопросов по возвращению Крыма под юрисдикцию Украины на международном уровне. Саммит предусматривал переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел в измерении межпарламентского сотрудничества в формате экспертной сети.

