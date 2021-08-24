Россия приглашает иностранных партнеров к участию в подлинно крымских платформах – МИД РФ

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Москва приглашает иностранных партнеров к участию в подлинно крымских платформах и готова сотрудничать с ними во всех сферах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Так она прокомментировала проведение украинского саммита "Крымская платформа".
"Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", – отметила Захарова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем встречу "Крымской платформы". Он также заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией. По его мнению, таким образом Запад пытается оскорбить волеизъявление жителей полуострова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.
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