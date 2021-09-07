Взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой – ФСБ РФ

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Взрыв газопровода в селе Перевальном в Крыму, который произошел в августе этого года, был организован украинской разведкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.



Специалисты установили, что диверсию организовала украинская разведка при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа".

"4 сентября 2021 года сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы", – говорится в сообщении.

Задержанные уже дали признательные показания.

"Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 сантиметров, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присыпали землей и уехали", – рассказал один из задержанных.

В ЦОС ФСБ отметили, что за совершение преступления исполнителям обещали около двух тысяч долларов.

Накануне Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму Наримана Джелялова. Он пробудет под стражей до 4 ноября.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе.