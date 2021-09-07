Взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой – ФСБ РФ

10:04 (обновлено 07.09.2021 12:13)
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Взрыв газопровода в селе Перевальном в Крыму, который произошел в августе этого года, был организован украинской разведкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Специалисты установили, что диверсию организовала украинская разведка при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа".
"4 сентября 2021 года сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы", – говорится в сообщении.
Задержанные уже дали признательные показания.
"Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 сантиметров, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присыпали землей и уехали", – рассказал один из задержанных.
В ЦОС ФСБ отметили, что за совершение преступления исполнителям обещали около двух тысяч долларов.
Накануне Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму Наримана Джелялова. Он пробудет под стражей до 4 ноября.
Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии на газопроводе.
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