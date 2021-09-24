Захарова обвинила Лондон и Париж в лицемерии из-за ситуации с сирийскими беженцами

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Лондон и Париж используют сирийских беженцев для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, на французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество беженцев, которые стремятся переплыть последний рубеж перед Англией.

"Но жители острова этому не очень рады", – написала представитель МИД РФ.

Она отметила, что ранее глава МВД Британии Прити Пател пообещала помочь Франции урегулировать вопрос с мигрантами, если французские пограничники повысят эффективность своей работы. В противном же случае Пател пообещала разворачивать суда.

"Мне сразу вспоминается трагическая история сирийского мальчика Айлана Курди. Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его семья пыталась попасть в Европу, потому что отцу нужно было серьезное лечение. Однако сирийцы получали отказ за отказом. Тогда семья была вынуждена воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков", – рассказала Захарова.

По ее словам, в той группе на двух лодках погибли 12 человек. В их числе был и Айлан Курди, тело которого выбросило на берег на следующее утро. Те фотографии облетели весь мир, а сам мальчик стал символом страданий тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны.

Представитель МИД РФ добавила, что занимавший тогда пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявили о необходимости принимать беженцев. По словам Захаровой, в похожем духе высказывались и в Париже.

"Изображение мальчика нещадно использовали на Западе для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии политический мем и оружие информационной войны против Дамаска. Прошло шесть лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию", – написала Захарова.

Она подчеркнула, что через несколько лет после трагедии, произошедшей с трехлетним мальчиком, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин написал, что Франция не приемлет нарушений морского права или финансового шантажа.

"Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит. Новую информационную кампанию с изображением несчастных детей пока не утвердили", – заключила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Официальный представитель МИД РФ призвала не относиться серьезно к заявлению украинского лидера.