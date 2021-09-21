Захарова призвала Киев прекратить гонения на свободную журналистику

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Россия призывает киевские власти прекратить гонения на независимую журналистику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она заявила, что Москва призвала уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине.
Также РФ призвала украинские власти отказаться от практики преследования инакомыслия, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров озвучил условие, при котором может состояться встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Никифоров подтвердил, что Зеленский имеет желание провести личную встречу с Путиным. При этом переговоры должны состояться на нейтральной территории – не в России и не на Украине.
Он выразил мнение, что Москва не хочет проводить встречу на высшем уровне из-за нежелания обсуждать вопрос Крыма. Представитель Зеленского задался вопросом, зачем в данном случае проводить встречу.
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