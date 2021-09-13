В Киеве обозначили условие для встречи Зеленского и Путина

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров озвучил условие, при котором может состояться встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

Никифоров подтвердил, что Зеленский имеет желание провести личную встречу с Путиным. При этом переговоры должны состояться на нейтральной территории – не в России и не на Украине.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. <...> Надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня", – подчеркнул пресс-секретарь украинского президента.

Никифоров выразил мнение, что Москва не хочет проводить встречу на высшем уровне из-за нежелания обсуждать вопрос Крыма. Представитель Зеленского задался вопросом, зачем в данном случае проводить встречу.

"Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" – подытожил Никифоров.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, необходимо определить список вопросов, которые будут обсуждать лидеры стран в ходе диалога. Он пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание.

В свою очередь, Киев настаивает на обсуждении вопросов, которые в Москве считают бессмысленными, продолжил сенатор. В их числе – вопрос о принадлежности Крыма, добавил Пушков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Путина и Зеленского. По этой причине стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.