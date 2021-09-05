Песков заявил, что Крым не может быть предметом переговоров Путина и Зеленского

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Вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, поэтому стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров", – сказал представитель Кремля в эфире канала "Россия 1".

Песков пояснил, что из-за этой проблемы Москва и Киев пока не могут добиться результата в переговорах.

"Что называется, и воз, воз и ныне там", – отметил он.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он не ответил на вопрос, в какой стране может пройти встреча, а на вопрос о ее возможном проведении в Москве Любченко отрицательно покачал головой.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.