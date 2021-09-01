Вице-премьер Украины заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского на высоком уровне

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Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

"На самом высоком", – заявил вице-премьер, отвечая на вопрос о том, на каком уровне ведется подготовка к встрече.

При этом он не ответил на вопрос, в какой стране может пройти встреча, а на вопрос о ее возможном проведении в Москве Любченко отрицательно покачал головой. Также вице-премьер не ответил на вопрос о сроках проведения встречи.

Ранее в Киеве рассказали о готовности Зеленского встретиться с Путиным в любое время. До этого в Совфеде заявили, что президент Украины опасается идти на переговоры с главой РФ, понимая, что проиграет.