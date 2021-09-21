Захарова заявила, что Россия не оставит без внимания непризнание Турцией выборов в Крыму

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Россия не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Захаровой, Москва сделает соответствующие выводы, которые не пойдут на пользу развитию двусторонних отношений.

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", – отметила представитель МИД РФ.

Ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили, что считают прошедшие в Крыму выборы в Госдуму нелегитимными. Внешнеполитическое ведомство отметило, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма к России.

"Прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", – цитирует заявление МИД Турции ТАСС.

Ранее Захарова подтвердила вмешательство США в российские выборы. По ее словам, изложенная в СМИ информация соответствует действительности.