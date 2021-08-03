Десять стран планируют отозвать признание Косово – СМИ

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Фото: AP/TASS/Visar Kryeziu
Десять стран собираются отозвать признание Республики Косово. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Политика".
Уточняется, что это могут быть государства Африки и Азии. Уточняется, что названия стран не раскрываются, чтобы избежать "давления" со стороны Соединенных Штатов.
"Десяток стран готовы отозвать свои решения о признании Косово, если Приштина начнет процесс повторного признания. Это очень сильные гарантии, которые данные страны дали Белграду. <...> Несомненно, Приштине такой сценарий не понравится, наверняка через несколько месяцев обязательно произойдут новые случаи отзыва признания", – говорится в статье.
Также сообщается, что Сербия в дипломатической борьбе за регион рассчитывает на Россию и Китай.
Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.
В сентябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич не признал независимость Косово, заявив, что это неприемлемо.
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