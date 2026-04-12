12 апреля, 07:18

МИД Ирана: сделка с США не была заключена из-за разногласий по 2–3 вопросам

Делегации Ирана и США не достигли мирного соглашения на переговорах в Исламабаде из-за серьезных разногласий по 2–3 важным вопросам. Об этом сообщает издание Mehr со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

"Мы достигли взаимопонимания по ряду моментов, однако по 2–3 важным вопросам позиции сторон значительно расходились, и в итоге переговоры не привели к заключению соглашения", – рассказал дипломат.

Он добавил, что обсуждения в целом проходили в "атмосфере недоверия и подозрений", в связи с чем никто не ожидал, что сделка будет заключена за одну встречу.

Багаи отметил, что контакты Ирана с Пакистаном и другими партнерами в регионе продолжатся. Вместе с тем, как сообщает Press TV, дата и место следующих переговоров Ирана и США пока не определены.

Третий раунд переговоров между Ираном и США завершился в Исламабаде в ночь на 12 апреля. Консультации продолжались на протяжении 14 часов. В Иране заявили, что между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия.

Американскую сторону на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавлял председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Изначально предполагалось, что переговоры продлятся еще на один день и новый раунд состоится на этой же площадке 12 апреля. Однако позже Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к каким-либо договоренностям, и американская делегация покинула Пакистан.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

