02:19

Переговоры США и Ирана возобновятся 12 апреля

Переговоры делегаций США и Ирана продлятся еще на один день, новый раунд состоится в пакистанском Исламабаде в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщает издание Tasnim.

Предложение о продлении переговоров поступило со стороны Пакистана, обе делагации одобрили эту идею.

Третий раунд переговоров между Ираном и США завершился в Исламабаде в ночь на 12 апреля. Консультации продолжались на протяжении 14 часов. В Иране заявили, что между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия.

Американскую сторону на переговорах представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавляет председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

МИД России призвал участников переговоров по Ирану проявить ответственный подход и избежать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс на мир.

